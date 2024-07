Camilla, festa dei 18 anni al ristorante sul mare con amici e familiari

Festa grande per la famiglia Semeraro. Camilla, infatti, ha compiuto 18 anni festeggiando al mare con amici (c’era tutta la sua classe di 5ª liceo) e parenti, in un clima di eleganza e puro divertimento. La festa si è tenuta al ristorante ’Osteria del mare’ a Ronchi, per l’occasione addobbato dalla mamma Paola con la figlia maggiore Anna. Il papà Giovanni ha poi danzato con la festeggiata Camilla il classico ballo della maggiore età. La squisita torta, firmata ’Aldo’, era composta su due piani. Camilla, la sorella e i genitori sono stati immortalati nella foto, con la torta, dal nostro Fabrizio Nizza. Tanti auguri anche dal nostro giornale.