Cabaret sotto le stelle. Musica, cultura e risate

Domani sera, alle ore 21:30, Villa Schiff si trasformerà in un teatro sotto le stelle per ospitare “Cabaret Story”, uno spettacolo di e con Pierfrancesco Poggi, con la preziosa collaborazione di Lamberto Macchi. L’ingresso, gratuito, offrirà a tutti gli appassionati l’opportunità di immergersi in una serata unica, dove il cabaret si fa storia e la satira diventa protagonista. “Cabaret Story” è una vera e propria cavalcata attraverso i decenni, una carrellata che attraversa i momenti più iconici del cabaret, dall’inizio del ‘900 fino agli anni ‘70 e ‘80. A raccontarcelo è lo stesso Pierfrancesco Poggi, che ci offre una piccola anticipazione dello spettacolo: "Lo spettacolo sarà una carrellata di cabaret dall’inizio del ‘900 fino agli anni ‘70/’80, una cavalcata di classici in uno spettacolo dove la satira sarà protagonista".

Questa serata rappresenta non solo un’occasione per godere di uno spettacolo di alta qualità, ma anche un momento di connessione e condivisione per la comunità. Eleonora Petracci, delegata alla cultura, esprime la sua gratitudine e sottolinea l’importanza di questa iniziativa: "Un sentito ringraziamento a Pierfrancesco Poggi, affettuosamente chiamato Chicco, per il suo legame duraturo con la nostra comunità. Questo spettacolo rappresenta una testimonianza del suo affetto e della sua dedizione alla cultura e alla satira, elementi che arricchiscono il nostro patrimonio culturale e offrono momenti di riflessione e divertimento".

“Cabaret Story” è un appuntamento da non perdere, un’occasione per rivivere i momenti più brillanti del cabaret italiano, attraverso la lente critica e ironica di Pierfrancesco Poggi.