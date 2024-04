Bottega della salute, lo sportello apre a palazzo comunale

Riprende il servizio Bottega della salute a palazzo comunale, a Podenzana, con accesso libero e gratuito per tutti. La Bottega della Salute informa e supporta i cittadini nella fruizione e utilizzo dei servizi sanitari, sociali e altri servizi di pubblica utilità. Prossima aperture il venerdì 19 dalle 9 alle 12. Lo sportello offre vari servizi come l’attivazione della tessera sanitaria elettronica, mediante il rilascio del PIN, che consente l’accesso ai servizi offerti dal Sistema Sanitario Regionale e dalla Pubblica Amministrazione; rilascio di un nuovo PIN, qualora si sia smarrito o dimenticato il PIN di attivazione; consultazione del fascicolo sanitario elettronico, accedendo digitalmente alle informazioni ed ai documenti clinici relativi alle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale della Toscana; stampa e ritiro dei referti medici. E ancora consultazione fascia di reddito/esenzione; cambio medico online; supporto all’attivazione dell’identità digitale (SPID). All’interno della Bottega della Salute lavorano giovani adeguatamente formati e personale qualificato, che forniscono informazioni, orientamento e accompagnamento ai tanti servizi presenti, sono sempre disponibili alle richieste degli utenti. Rispondono anche telefonicamente e aiutano chi è in difficoltà nell’utilizzo degli strumenti informatici ad attivare e utilizzare da casa propria i tanti servizi sanitari digitali (348/2830445).