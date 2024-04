Bancarelle per la fiera di San Marco

Si apre oggi ad Avenza la consueta fiera di San Marco in onore del santo patrono. Per la manifestazione che sarà costituita da numerose bancarelle le strade del centro della frazione e la parte di viale Settembre dalla Centrale a via Covetta saranno chiuse al traffico. Dalle 5 alle 23 è quindi previsto il divieto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in in piazza Finelli, piazza Lucetti, via Giovan Pietro, via Giovan Pietro e via Toniolo, via Marina, via Campo D’Appio, tra viale XX Settembre e via Carriona, via Menconi, viale XX Settembre da via Giovan Pietro a via Campo D’Appio, vicolo Della Torre, via Carriona.

Dalle 5 alle 23 divieto di transito anche in via Farini, via Colombera, via Menconi da via Grotta a piazza Lucetti, Viale XX Settembre tratto compreso tra via Covetta e via Campo D’Appio.