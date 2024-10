Arriva la giornata ecologica sul Magra

Comune di Aulla organizza per domenica una Giornata ecologica. L’evento prevede la presenza libera di cittadini e associazioni per l’attività di raccolta dei rifiuti sul nostro territorio. La passeggiata ecologica si svolgerà lungo le sponde del fiume Magra, partenza alle 9.30 da Piazza Smisurata preghiera e rientro previsto per il 12.30. Il materiale per la raccolta dei rifiuti sarà distribuito al momento della partenza. "Sarà una giornata importante per Aulla – afferma il sindaco Roberto Valettini – siamo soddisfatti di poter proporre un’iniziativa che vede protagonista attiva la nostra comunità, nel prendersi cura del territorio e del nostro ambiente. Invitiamo pertanto la popolazione a partecipare a questa mattinata di cittadinanza attiva e responsabile, senza dimenticare i bambini e i ragazzi delle nostre scuole, per cui l’iniziativa potrà certamente assumere un significativo valore educativo". "Questa giornata è voluta fortemente dall’amministrazione comunale di Aulla – aggiunge il vicesindaco e assessore all’ambiente Roberto Cipriani – nel segno dell’ecologia e del rispetto per il nostro territorio. Si tratta di una giornata simbolica che vuole far luce sulle tematiche riguardanti l’ambiente e l’abbandono dei rifiuti sul territorio, una piaga purtroppo ancora diffusa". In caso di maltempo la giornata è da considerarsi annullata.