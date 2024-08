Amore tossico e donne forti. Emanuelli illustra il sentimento

L’amore tossico, la forza dele donne, la capacità di riprendere in mano lapropria vita. Imparare ad amarsi. Sono i che verranno affrontati da Roberto Emanuelli (nella foto) protagonista del prossimo appuntamento di ‘Voce all’Autore’, in programma domani alle 21,15 nel giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi. ‘Ora amati’ (Feltrinelli 2024) è il nuovo romanzo di Roberto Emanuelli, grande conoscitore dei sentimenti e dei loro segreti: racconta una storia d’amore tossica e logorante attraverso gli occhi di due donne. Dopo la presentazione della giornalista Cristina Lorenzi, l’autore parlerà di amore, dolore e rinascita. Quello di Carrara chiude il ciclo di incontri legati a ‘Ora amati’ che, come spiega Emanuelli, sono occasioni speciali, molto più simili a gruppi di riflessione “circolari” con lo scambio reciproco di emozioni ed esperienze. Il pubblico potrà scrivere in modo anonimo qualcosa di emozionale, seguendo le indicazioni dell’autore che condurrà un gioco, semplice, ma bello e coinvolgente.

La rassegna ‘Voce all’Autore’ è promossa dal Comune e organizzata dalla biblioteca ’Lodovici’, in collaborazione con le librerie Nuova Avventura e Mondadori Bookstore e grazie all’ospitalità della Fondazione CrC. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Roberto Emanuelli è nato e vive a Roma. Ha esordito nel 2015 con ‘Davanti agli occhi’. Il suo secondo romanzo ‘E allora baciami’ è stato uno straordinario caso editoriale, seguito dai bestseller ‘Buonanotte a te’, ‘Tu, ma per sempre’, ‘Adesso lo sai’, ‘Volevo dirti delle stelle’, ‘Quando tutto sembra immobile’, ‘Tutta la verità, nient’altro che una bugia’. Con il nuovo romanzo ‘Ora amati’ si conferma un grande conoscitore dei sentimenti e dei loro segreti. Attraverso gli occhi delle protagoniste Clara e Anna narra una storia di sofferenza e rinascita, raccontando una relazione che diventa psicologicamente e fisicamente logorante e di un percorso tortuoso ma irrinunciabile, per riprendersi la propria vita, per tornare a rispettarsi, amarsi, rinascere e essere felici. Partendo da un’esperienza personale, Emanuelli ha racconta una relazione capace di “avvelenare” una vita, di regalare momenti esaltanti, che accecano, ma anche altri di profondo sconforto e perdita di certezze.