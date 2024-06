Alla scoperta dei Consultori apuani. Oltre 130 ragazzi agli ’open day’

Sono stati in tanti ad accogliere l’invito dei Consultori apuani. Grazie anche a un coinvolgimento delle scuole medie e superiori della provincia, infatti, oltre 130 ragazzi hanno varcato, nei giorni scorsi, la porta di questi servizi che possono fornire molte risposte ai giovani. Sono stati due gli open day, al Consultorio di Massa e a quello di Avenza, e sei le classi di studenti, accompagnati dagli insegnanti, che hanno potuto conoscere le attività dei Consultori scoprendo quale tipo di supporto potrebbero ricevere dai professionisti presenti nelle strutture. I Consultori apuani dell’Asl Toscana nord ovest, diretti da Giovanna Casilla, rappresentano un punto di riferimento per la comunità, in quanto danno risposte alla cittadinanza su servizi sanitari e socio-sanitari che rispondono a esigenze specialistiche di ostetricia e ginecologia, psicologia e assistenza sociale. Una realtà molto attiva che nel tempo si è ben radicata nel territorio. I prossimi progetti saranno rivolti anche ai bambini delle classi quinte delle primarie.