Apuani virtuosi al volante. La provincia in coda per numero di multe

Gli automobilisti apuani sono i più virtuosi della Toscana. Questo particolare primato, che mette i comuni di Massa e Carrara in testa alle classifiche dei capoluoghi di provincia toscani per i minori incassi dalle multe, è basato sull’analisi aggiornata al 2024 del portale Facile.it ed è basato sui dati analizzati del Siope: il sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici. Per una volta dunque, quando si parla di indicatori regionali, non è Massa-Carrara ad essere il fanalino di coda, o comunque nelle ultime posizioni, bensì in una posizione di vertice in cui, per una volta, può guardare le altre città toscane dall’alto. Andando più dettagliatamente al report, Massa e Carrara sono dunque i comuni toscani che, nel 2024, hanno incassato i minori proventi dalle multe e dalle sanzioni a carico delle famiglie per violazioni delle norme del Codice della strada.

Rispettivamente, le due città hanno registrato proventi pari a 2,4 milioni e 2 milioni di euro; valori che fanno conquistare a Massa e Carrara gli ultimi due posti tra i comuni capoluogo di provincia della Toscana. Guardando alla graduatoria regionale, al primo posto si posiziona Firenze che incassa 61,6 milioni, seguita da Livorno con 9,3 milioni, Siena 9,1 milioni, Prato 7,1 milioni di euro, Pistoia 6,5 milioni di euro, Pisa 5,8 milioni di euro, Arezzo 3,9 milioni di euro, Lucca 2,9 milioni e Grosseto 2,5 milioni. Chiudono la graduatoria regionale per l’appunto Massa con 2,4 milioni e Carrara quasi a 2 milioni. Sempre fornendo altri numeri, complessivamente nel 2024, i comuni capoluogo toscani hanno incassato oltre 112 milioni di euro; un valore in calo del 9 per cento rispetto al 2023. Se invece degli importi totali si analizza il valore pro capite, calcolato come rapporto tra proventi e residenti, al primo posto si posiziona Siena, con 171,5 euro; seguono Firenze con 92 euro, Pistoia 72,8 euro, Pisa 64,7 euro, Livorno 60,7 euro, Arezzo 40,5 euro, ecco poi Massa con 36 euro, Prato a 35,8 euro, ed ecco anche Carrara con 32,8 euro. Chiudono Lucca a 32,1 euro e Grosseto a 30,2 euro. Buone notizie arrivano anche sul fronte dell’RC Auto: secondo l’osservatorio di Facile.it, in un anno i premi medi sono diminuiti del 3 percento.