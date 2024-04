Agente di polizia municipale per il Comune di Levanto

Il Comune di Levanto informa che è indetta una procedura selettiva pubblica, per esami, riguardante 1 posto a tempo pieno e indeterminato di ’agente di polizia municipale’. L’Amministrazione Comunale, sulla base della graduatoria che verrà approvata, provvederà all’assunzione a tempo indeterminato del candidato collocato utilmente in graduatoria, dopo aver verificato le proprie possibilità finanziarie. Fra i requisiti richiesti, conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, diploma di scuola superiore, patente di guida B. E’ prevista una eventuale prova preselettiva il 19 aprile. Per informazioni i candidati potranno rivolgersi, solo in forma scritta, al servizio personale del Comune di Levanto, email [email protected]. Le domande vanno presentate entro l’8 aprile dal portale assunzioni pubblica amministrazione all’indirizzo www.inpa.gov.it