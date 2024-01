Acqua, risorsa preziosa. Il viaggio di Gaia Spa per insegnare agli alunni

Continua il viaggio di Gaia Spa nelle scuole elementari del territorio che gestisce per dare ai bambini qualche consiglio per utilizzare consapevolmente la preziosa risorsa idrica. E il progetto didattico “Alla scoperta dell’acqua” ha fatto tappa alla scuola primaria Villette di Massa, incontrando 30 alunni dei primi anni. La vice presidente Michela Consigli nei giorni scorsi ha portato i saluti di tutto il consiglio di amministrazione ai bambini, insieme all’assessore all’ambiente del Comune di Massa, Roberto Acerbo. " Il confronto e l’ascolto delle nuove generazioni è l’unica strada per garantire un futuro sostenibile al nostro pianeta" ha detto Consigli. Le lezioni in aula sul ciclo dell’acqua e le buone pratiche sono tenute dall’esperto, Alfredo Brunini. Agli alunni vengono consegnate borracce plasticfree e il libro “Acqua in mente”.