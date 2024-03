Accademia di Belle Arti di Carrara vince finanziamento Mur: svolta culturale con progetto "Com - City Open Museum"

"È una bella notizia per tutta la città di Carrara, ma anche il segno di un’inversione di rotta nell’industria culturale, che grazie al governo Meloni e al ministro Sangiuliano premia il merito, al di là delle consorterie e dell’amichettismo che per troppi anni hanno condizionato il nostro Paese". Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Donatella Campione commentando la notizia che l’Accademia di belle arti di Carrara ha vinto il finanziamento 2023 del Mur da 4 milioni e mezzo di euro, grazie al progetto "Com - City Open Museum" di cui l’Accademia è capofila. "È il giusto riconoscimento che premia il lavoro della direttrice dell’Accademia di Belle arti di Carrara Silvia Papucci e tutti coloro che hanno lavorato a ’Com’, a partire da Pasquale Direse, che ha ideato il progetto. Un’iniziativa che coinvolge oltre 40 partner nazionali e internazionali e che per Carrara rappresenterà un’occasione straordinaria di promozione turistica e culturale, visto che l’Accademia uscirà in strada per trasformare la città in un grande museo a cielo aperto con installazioni, spettacoli pubblici, murales e concerti", conclude la senatrice Campione.