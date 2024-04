47 defibrillatori a disposizione del territorio

Sabato nella sala convegni dell’Autorità portuale il prossimo appuntamento con ‘Carrara Cardio Protetta’. Sono 47 i defibrillatori semi automatici esterni installati, monitorati e a disposizione del cittadino sul territorio di Carrara, dai monti al mare, e sono già più di 200 gli ‘angeli custodi’ formati al loro utilizzo e sulle tecniche di primo soccorso. Il prossimo passo è coinvolgere altri 300 cittadini al piano tra Carrara centro, Avenza e Marina, per elevare l’efficienza dei soccorsi in caso di evento cardiaco acuto. Questo il prossimo obiettivo del progetto di Nausicaa Carrara Cardio Protetta, con la formazione ufficiale gratuita al cittadino sulle tecniche di supporto di base alle funzioni vitali e defibrillazione. Attraverso eventi di formazione continua in varie location, certificati ufficialmente dalla Regione Toscana e prenotabili gratuitamente, si formeranno anche al piano veri e propri angeli custodi in grado di intervenire prontamente in caso di evenienza e attivare la catena del soccorso, unica azione davvero efficace per salvare la vita in queste circostanze. L’appuntamento è per sabato 20 aprile dalle 9 alle 13 nella sala convegni dell’Autorità Portuale, prenotabile alla farmacia comunale Fiorillo a Marina.