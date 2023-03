Tau perde in trasferta con i romani in dieci

MONTESPACCATO

2

TAU ALTOPASCIO

1

MONTESPACCATO (4-3-3): Tassi; De Marchis (20’ st Calì), Bruno, Anello, Lazazzera; Cerone (33’ st Bianchi), Tataranno (20’ st Attili), Corelli; Bosi (15’ st Pollace), Sayari (33’ st Vitelli), Maurizi. (A disp.: Di Maio, Fulvi, Maugeri, Nanci). All.: Bussone.

TAU ALTOPASCIO (4-4-2): Alessio; Capparella, Cartano (25’ st Pratesi), Cesaretti, Diop (16’ st Carcani); Filippis, Gurini, Mancini, Meucci (32’ st Becucci), Quilici, Villanova. (A disp.: Donati, Anzillotti, Innocenti, Perillo, Piccini, Pietrilli). All.: Favarin.

Arbitro: Petraglione di Termoli.

Reti: 23’ pt Villanova, 15’ st e 42’ st Calì.

Note: espulso 33’ st Anello; ammoniti: Quilici, Lazazzera, Meucci.

ROMA - Rammarico per il Tau Altopascio che torna sconfitto dalla capitale. Dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo, il sogno del successo è svanito inesorabilmente nella ripresa. Il Montespaccato compie l’impresa e, con una prestazione maiuscola, ribalta nel secondo tempo, seppur ridotto in dieci per l’espulsione di Anello.

Protagonista è stato Calì che, da subentrato, è tornato alla rete con la prima palla toccata e, poi, è stato ancora lui che ha realizzato la seconda rete, raccogliendo il cross di Bruno.

Numerosi gli episodi controversi, con un possibile fuorigioco nella rete del vantaggio iniziale del Tau, messa a segno da Villanova e un presunto rigore non accordato alla squadra di casa. Finale di partita, comunque, da batticuore, con il Tau che, in superiorità numerica, ha provato fino all’ultimo a raggiungere il pareggio con tutta la squadra azzurra a contrastare in ogni modo gli assalti della formazione allenata da Favarin.