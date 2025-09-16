Staffetta del Pioppino, si corre ad Antraccoli

Lucca, 16 settembre 2025 – La ASD Marciatori Antraccoli torna a proporre la 32ª Staffetta del Pioppino, appuntamento sportivo che si svolgerà presso lo stand della tradizionale Sagra del Pioppino. La gara prevede una staffetta 3x3,8 km, con partenza alle 16 dagli stand della Sagra, presso la Parrocchia di Antraccoli, a circa 5 km dall’uscita autostradale di Capannori (A11 Firenze-Mare, direzione Lucca).

Per informazioni: 348 3863615. La manifestazione si svolge ad Antraccoli, nell’immediata periferia di Lucca, dove l’attivissimo sodalizio locale porta avanti da anni una tradizione organizzativa che ha reso questa staffetta un evento competitivo di alto livello tecnico. Anche quest’anno sono attese squadre provenienti da tutta la Toscana, con la partecipazione di autentiche “corazzate” come l’Atletica Amaranto di Livorno, i lucchesi di Sempre di corsa, il GS Parco Alpi Apuane, il GS Orecchiella Garfagnana, l’Atletica Montecatini e molte altre realtà che garantiranno numeri importanti e sfide spettacolari. Come da tradizione, la gara offrirà grande ospitalità: premio di partecipazione per tutti, ristoro finale con frutta di stagione a volontà, ristori lungo il percorso e birra gratuita che, come vuole la consuetudine, “scorrerà a fiumi”. La Staffetta del Pioppino si svolge con il patrocinio della Città di Lucca, sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera, e con il servizio fotografico esclusivo dell’associazione ETS Regalami un Sorriso.