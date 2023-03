Pantera sbanca di corto muso il ‘Moccagatta’

Alessandria

0

Lucchese

1

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani; Rota (35’ st Baldi), Sini, Checchi, Nunzella; Perseu (12’ st Mionic), Guidetti (1’ st Lamesta), Speranza; Galeandro, Cori (35’ st Gazoul), Sylla (12’ st Martignago). (A disp.: Marietta, Rossi, P. Reanult, G. Renault, Lombardi, Martignago, Ghiozzi, Pagani, Sabbione). All.: Lauro.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai, Visconti (33’ st D’Alena); Mastalli (20’ st Alagna), Franco, Tumbarello (43’ st Romero); Bruzzaniti, Panico (33’ st Di Quinzio), Rizzo Pinna (20’ st Bachini). (A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Fabbrini, Pirola, Ravasio, De Maria). All.: Maraia.

Arbitro: Baratta di Rossano Calabro.

Reti: 38’ pt Rizzo Pinna.

Note: angoli 8-2; ammoniti: Benassai, Panico e Guidetti, recupero: 1’pt, 4‘ st.

ALESSANDRIA - Una buona Lucchese torna con tre punti importanti in chiave play-off. Il match lo decide un gol di Rizzo Pinna nel primo tempo.

Maraia conferma la collaudata formazione che già da qualche gara ha varato. I rossoneri alla ricerca di punti pesanti per confermare il proprio piazzamento nei play-off, mentre i grigi alla ricerca di punti salvezza. I piemontesi provano a fare la partita, ma la Pantera non si scompone e cerca di sorprendere gli avversari, con Rizzo Pinna e Bruzzaniti. Al 10’ cross di Bruzzaniti, di testa arriva Mastalli e Sini spazza via.

Rossoneri di nuovo in avanti tre minuti più tardi con Bruzzaniti, ma questa volta, con il suo traversone, non trova alcun compagno. L’Alessandria torna in avanti al 15’, con una pnuzione di Sini, alta sopra la traversa. Gli uomini di Maraia acquisiscono sicurezza e, al 23’, ancora Bruzzaniti prova la conclusione su punizione. Alla mezz’ora è capitan Tiritiello che si spinge in avanti, ma non riesce a trovare la porta. E’ il preludio al gol che arriva caparbiamente al 38’, con un bel destro rasoterra di Rizzo Pinna che batte Liverani, dopo aver raccolto un cross invitante di Quirini. Il primo tempo si chiude con la Lucchese meritatamente in vantaggio, al termina di una prima parte di gara che l’ha vista protagonista, ma, soprattuto, nella quale ha saputo gestire bene il campo, senza mai correre pericoli.

La ripresa inizia con la Lucchese che vuole a tutti i costi mettere il risultato in cassaforte. Al 9’ Panico si procura una punzione poco fuori l’area: lo stesso numero dieci s’incarica di batterla, ma il suo tiro termina di pochissimo a lato, dando l’illusione del gol. L’Alessandria si fa vedere pericolosamente in area rossonera al 15’, con gli uomini di Maraia che protestano per un fallo su Cucchietti in uscita, ma Speranza calcia a botta sicura, con un difensore che devia in angolo. La Lucchese torna di nuovo in avanti con il neoentrato Di Quinzio che, al 37’, impegna Liverani alla respinta con i pugni. I grigi rispondono un minuto più tardi con un bel tiro di Minic che Cucchietti vola a deviare in angolo.

Nel finale proteste piemontesi per un presunto fallo di mano in area, ma l’arbitro, da due passi, fa proseguire. Ci prova nei minuti di recupero Martignago, ma Cucchietti si supera.

R. L.