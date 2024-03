Terremoto nella Lucchese, si dimette il dg Mangiarano. Addio anche al ds Frara

Lucca, 5 marzo 2024 - La Lucchese 1905 con un comunicato arrivato nelle prime ore della mattinata ha comunicato le dimissioni del direttore generale Giuseppe Mangiarano e il sollevamento dell'incarico di quello sportivo Alessandro Frara. Fatale per entrambi l'andamento altalenante della squadra, ma soprattutto il mancato rispetto dei programmi d'inizio stagione. Una decisione quella presa dal presidente Bulgarella, che gestirà adesso in prima persona la società assieme al direttore generale Ray Lo Faso.

“La società Lucchese 1905 – si legge nel comunicato diramato ieri in prima mattinata – rende noto che nella giornata odierna il Dott. Giuseppe Mangiarano ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore Generale del club rossonero. A seguito di un’attenta e profonda analisi, è stato rilevato che i risultati sportivi di questa stagione non sono in linea con gli obiettivi e gli investimenti profusi dalla società. Per tale ragione, con effetto immediato, la Lucchese 1905 ha deciso di sollevare dall’incarico il Direttore Sportivo Alessandro Frara”. “Nel ringraziare entrambi per il lavoro svolto e l’impegno dimostrato – conclude la nota – la società rossonera augura agli stessi un prosieguo di carriera prestigioso e le migliori fortune sportive e professionali. A partire dalla data odierna, martedì 5 marzo, e fino a diverse disposizioni, tutte le deleghe operative e le decisioni strategiche e progettuali per il migliore sviluppo dell’area sportiva e del Club rossonero in generale, saranno poste in carico all’Amministratore Delegato Ray Lo Faso, che opererà in sinergia con il Presidente Bulgarella”.

Ma che qualcosa bollisse in pentola si era già capito da qualche settimana, culminato con l’arrivo in sala stampa domenica, dopo la vittoria casalinga contro il Rimini, del dg Mangiarano e non dell’allenatore Gorgone. La sua ultima apparizione in veste ufficiale. Adesso ci sarà da capire quali saranno le prossime mosse, visto che alla fine del campionato mancano soltanto nove partite e almeno l’obiettivo di centrare i playoff dovrebbe essere alla portata dei rossoneri. Non è escluso però che se non dovessero arrivare nelle prossime due partite contro Pontedera ed Olbia di domani e domenica, potrebbe esserci un terremoto anche in panchina, per dare una definitiva svolta a questa stagione fallimentare. Intanto la squadra sta preparando il difficile derby di domani sera alle 20.45 al “Manuzzi” di Pontedera, dove non è permesso nessun passo falso o dentro o fuori.

