La Pantera affila gli artigli per l’11 maggio

Alla fine il deferimento per il Siena è arrivato e, ora, la società bianconera rischia di essere estromessa dai play-off. Il procuratore federale, a seguito di segnalazione della "Covisoc", ha deferito al tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, il presidente del cda e legale rappresentante pro tempore del Siena 1904, Emiliano Montanari. Le motivazioni dell’accusa sono: il mancato versamento, entro il termine del 16 marzo 2023, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di gennaio e febbraio 2023, dei contributi Inps relativi al periodo di gennaio 22-febbraio 23, nonché del permanere, alla data del 16 marzo 2023, del mancato versamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati per il periodo ottobre 2021-agosto 2022.

Il ricorso del Siena sarà discusso il 9 maggio. A questo punto dovrebbero, scattare, per il club bianconero, altri 4 punti di penalizzazione, in quanto recidivo, che, aggiunti ai 2 già comminati, farebbero retrocedere il club bianconero a quota 44, cioè fuori dalla "griglia" dei play-off. Al posto del Siena entrerebbe, così, la Recanatese, in svantaggio per la differenza reti con il Rimini. Questa sarebbe, pertanto, la nuova classifica: Carrarese (quarta) punti 62; Gubbio (quinto) punti 61; Pontedera (sesto) punti 60; Ancona (settimo) punti 58; Lucchese (ottava) punti 51; Rimini (nono) punti 47; Recanatese (decima) punti 47. E, questi, sarebbero gli accoppiamenti del primo turno: Gubbio-Recanatese, Pontedera-Rimini, Ancona-Lucchese.

Per quanto riguarda l’inizio dei play-off, il primo turno – la data è stata ufficializzata dalla Lega proco dopo le 18 di ieri – si giocherà giovedì 11 maggio; il secondo domenica 14. La Lucchese, pertanto, sarà di scena, al "Conero" di Ancona, giovedì 11 maggio, probabilmente alle ore 15.

Dunque lo stop forzato sarà di dodici giorni, con i rossoneri che, per altro, non hanno mai smesso di allenarsi, da quando è terminata la "regular season", a Saltocchio. Alla fine di questa settimana l’allenatore Maraia concederà due giorni di riposo (domenica e lunedì 1° maggio), con la preparazione che riprenderà martedì 2 maggio.

Per mantenere alta il più possibile la concentrazione la squadra dovrebbe disputare una serie di partitelle, quasi sicuramente in famiglia, a meno che non si trovi un avversario "leggero".

A parte l’attaccante Bianchimano, alle prese con un problema alla schiena, che, di fatto, gli ha fatto chiudere anticipatamente la stagione, il resto del gruppo è a posto e, così, il trainer avrà un ampio ventaglio di scelte da fare, con l’obiettivo di avere, sul terreno del "Conero", una squadra sicuramente più esperta, ma, al tempo stesso, proiettata con più convinzione nella ricerca del gol. Perché ricordiamo che la Lucchese, per accedere al secondo turno, avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria.

