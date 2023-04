Ghiviborgo: il mago Geraci

Fra le note positive di un Ghiviborgo che si sta confermando come protagonista ci sono i portieri: un ruolo fondamentale per ogni squadra, sempre decisivo per le sorti di una stagione. E la società della Media Valle del Serchio ne ha di giovani e bravi, da almeno tre anni, tanto è il periodo in cui Alfredo Geraci, grande esperto di numeri uno, lavora per i colori biancorossoazzurri.

"E’ un piacere far crescere i ragazzi in questo ruolo – ci dice il preparatore dei portieri dei colchoneros – ed una soddisfazione immensa vedere giovani esordire e giocare con costanza e con ottimi risultati, in un campionato così difficile come la serie “D”".

Ricordiamo che, al primo anno di Geraci in casacca colchonera, i portieri erano Pagnini e Abbrandini (quest’ultimo scelto proprio da lui); mentre la scorsa stagione Gabriele Nucci, classe 2003, sul quale Geraci puntò deciso fra lo scetticismo generale. "Nessuno ci credeva – confessa – , ma, secondo me, il ragazzo era pronto, viste le sue qualità, nonostante sia molto giovane. In tanti si sono ricreduti, dato che Gabriele ha fatto un ottimo campionato, acquistato, poi, dal Fiorenzuola che, prima lo ha dato in prestito al Prato, poi al S.Angelo. Un affare non da poco per la società che valorizza il lavoro svolto su un portiere con un gran futuro".

Venendo alla stagione attuale, agli ordini di Maccarone, ci sono Giulio Marrique Antonini, messicano classe 2004 e Gabriel Becchi, dagli Stati Uniti, sempre del 2004. Mentre Antonini è diventato da subito titolare inamovibile, Becchi è arrivato a campionato in corso: un investimento in prospettiva futura, viste le tante richieste dalla serie "C" per Marrique (la Carrarese lo avrebbe voluto subito), destinato, comunque, a lasciare la Media Valle. Due ragazzi scelti e voluti da Geraci, con il Ghiviborgo ben coperto in un ruolo così delicato.

"Questo – afferma il preparatore dei portieri – valorizza molto il lavoro, non c’è dubbio, dell’ASD Geraci Soccer training good keeper che cura gli allenamenti e la crescita dei giovani nel ruolo di portiere, sempre più importante e decisivo nel calcio moderno".

E Alfredo Geraci rimarrà al GhiviBorgo? "Mi trovo bene qua – afferma – , la società mi lascia lavorare e prendere le decisioni, mi dà fiducia, segno evidente che apprezza il mio operato. Quindi, a meno di offerte irrinunciabili, non ci sono problemi, sono pronto a seguire ed a far crescere altri ragazzi con questa maglia".

Flavio Berlingacci