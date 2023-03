Gesam: prosegue in Sicilia l’operazione salvezza

Trasferta in Sicilia per Gesam che, per la terz’ultima di stagione regolare, fa visita al Passalacqua. Lo fa senza il nuovo acquisto Lisowa Mbaka che arriverà a Lucca domani o martedì (ci sarà da lavorare parecchio per inserirla negli schemi in tempo per la trasferta di Brescia). Sarà in forma, visto che ha giocato l’ultima gara di Eurocup nei primi giorni del mese.

Le Mura, quindi, ha messo in campo la sua "Operazione salvezza", iniziata con l’ingaggio della belga e che deve passare da almeno due successi da qui a fine regular season per acchiappare una posizione tra la decima e l’undicesima, in modo da giocare i play-out da una posizione di vantaggio. Delle tre gare che chiudono il ciclo (Ragusa, Brescia, Faenza) quella di oggi è la più difficile, anche se le iblee non hanno reso come da previsioni. Affidata a Diamanti che portò lo scudetto a Lucca, non ha prestazioni all’altezza, tanto che occupa un’anonima settima posizione. Diamanti è stato esonerato a metà novembre, ma anche la gestione del ct azzurro Lardo non ha offerto il cambio di marcia auspicato. S.Martino di Lupari e Crema stanno lì a testimoniare che a Ragusa si può vincere, visto che loro lo hanno fatto. Porta palla Attura, ex Venezia, con Romeo, capace di tutto, che segna 10.5 punti a stagione, giocando quasi sempre da guardia. Il trio di esterne lo completa l’americana Hampton: 12 punti ed il 40% da oltre l’arco. La migliore è la nigeriana Anigwe che, con la lettone Vitola, compone il duo sotto canestro, in doppia cifra sia come punti (16.6 settima bomber del torneo) e rimbalzi (11.1). Dalla panchina escono la nostra vecchia conoscenza Francesca Dotto (5.8 punti in stagione), la veterana Consolini, la lituana Juskaite e Ostarello.

Antonio Piscitelli