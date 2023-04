Doppietta per il Gs Orecchiella ai toscani di mezza maratona

Gran bel risultato per il Gs Orecchiella Garfagnana, che conquista a Prato (foto) il titolo toscano di mezza maratona "Master" al maschile e la medaglia d’argento al femminile, per una doppietta che dà il giusto seguito ai risultati della passata stagione e conferma la società biancoceleste, ai vertici della specialità in campo regionale. Prestazione colletiva, dunque, sopra le righe e podi individuali per atleti e atlete dell’ Orecchiella: fra gli uomini primo posto per Stefano Politi (SM50), secondo posto per Claudio Musto (SM40) e Michelangelo Fanani (SM55). Fra le donne piazza d’onore per Stefania Grasselli (SF35), Rosalba Giansante (SF45) e Roberta Pieroni (SF55). Ora sotto con altri impegni di rilievo, con la massima fiducia e la consapevolezza di poter continuare a fare bene.

Flav. Berl.