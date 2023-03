Basket - Serie "C" maschile "Gold"

LA SPEZIA

87

BAMA

83

LA SPEZIA - Bama Altopascio sfiora l’impresa clamorosa come quella con Arezzo. Perde 87-83 senza il miglior marcatore, Salazar, con Tarzan out e Nannipieri a metà servizio.

Altopascio va sotto di brutto contro una squadra formata in pratica da professionisti, ora in quarta posizione. La rimonta è stata guidata da Matteo Ghiarè, infortunato da mesi, appena rientrato, con 13 punti, palloni rubati, triple e molto altro. Un giocatore che può dare una scossa alla squadra con la sua velocità. Gettando il cuore in campo, sotto di cinque nel finale, tripla di Ghiarè, uscita, rimbalzo DI Nannipieri e canestro del -3. Poi i rosablu rubano palla e, nel finale, a sei secondi dalla sirena, ne avrebbero recuperata un’altra se gli arbitri avessero visto un piede sulla linea di un giocatore ligure. Con sei secondi e sotto di due, Altopascio avrebbe potuto tirare per vincere. Invece in lunetta Balciunas chiude i conti. Peccato, perché c’era la possibilità di un’altra fantastica vittoria. Ma quello che può consolare sia il presidente Guidi che Pistolesi, è che la squadra ha ripreso mordente e carattere, grinta e voglia di lottare. Quando avrà recuperato tutti i giocatori, se la potrà giocare in questo finale di campionato.

A parte la gara con Olimpia Legnaia, domenica prossima, ancora tra quelle da considerare proibitive (i fiorentini stanno lottando per la "B" diretta), poi arriveranno le partite che i rosablu devono provare a vincere. Il 30 marzo, a Ponte Buggianese, Mens Sana che ha gli stesi punti; poi anche Costone Siena, già battuta all’andata.

Mas. Stef.