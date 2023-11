Basket: Green Lucca Le Mura Spring. Biagi: "Abbiamo acquisito sicurezza e personalità. Ci siamo costruite un’identità di squadra»

Un inizio di campionato ottimo quello del Green Lucca Le Mura Spring, che nel campionato di Serie B femminile occupa la seconda posizione alle spalle del Jolly Acli (ma le Spring hanno una partita in meno). "Sulla carta - commenta Luca Biagi - non avevamo un inizio di campionato facile, perché dovevamo affrontare delle squadre che erano arrivate in finale play-off. Un po’ tutte le squadre si sono rinforzate ed anche noi abbiamo inserito le due ragazze ucraine più Tessaro, cercando di migliorare la classifica dello scorso anno visto che avevamo fatto il primo turno dei play-out. E’ stata una sorpresa anche per noi partire così bene, ci sono state gare in cui si è messo tutto subito bene ed abbiamo affrontato formazioni che sul loro campo non era assolutamente facile fare". "Abbiamo acquisito - conclude il coach biancorosso - sicurezza, personalità e soprattutto le vittorie aiutano a crescere a far bene. Naturalmente tutto ciò porta l’entusiasmo e la voglia di lavorare nel modo migliore. Ci siamo costruite piano piano un’identità di squadra e per questo devo fare un plauso alle ragazze, perché rispetto allo scorso anno sono aumentati gli impegni. L’obiettivo è quello di crescere e stiamo cercando di fare un buon lavoro".

Alessia Lombardi