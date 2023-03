Bama, match cruciale Sfida clou con Mens Sana

Non sarà decisiva, come sostiene qualcuno, per il Bama Altopascio, ma lo diventerebbe in caso di sconfitta. La gara contro Mens Sana Siena di questa sera, alle 20.30, al "Palapertini" di Ponte Buggianese – recupero del turno infrasettimanale, nona giornata di ritorno, che non venne giocata il 16 marzo scorso per indisponibilità del palazzetto – è già uno spartiacque.

Il team di Altopascio, attualmente è tredicesimo (ai play-off le prime dodici), con i senesi due punti avanti. Se dovesse prevalere la Mens Sana, i biancoverdi sarebbero a più quattro sui rosablu e 2-0 nei confronti diretti; quindi come se fossero sei le lunghezze di vantaggio a quattro turni dalla fine (la vittoria, lo ricordiamo, nel basket, vale sempre due punti). In questo malaugurato caso, la corsa si sposterebbe sul Costone, sempre Siena. Tra l’altro la Mens Sana, all’andata, surclassò Bini e compagni per 78-53: un +25 che sarà quasi impossibile da ribaltare nella differenza canestri.

Ecco perché al Bama serve solo vincere. Sì, perché bisogna provare poi a superare anche Costone e Don Bosco Livorno, con i labronici ultimi in classifica, ma che furono capaci di vincere a Ponte Buggianese all’andata: due punti che potrebbero mancare a fine stagione. A quota 26 la qualificazione alla poule promozione è abbastanza certa. Sarebbe una bella soddisfazione, dopo due campionati vinti in serie, in "D" e in "C" Silver, ritornare a fare i play-off in "Gold", con una squadra messa su con pochissime risorse: costituirebbe la ciliegina sulla torta di un triennio fantastico.

Entrambe le franchigie sono state alle prese con infortuni nell’ultimo periodo: l’infinito rumeno Buca (216 centimetri) e l’altra torre Lazzeri (2,06) per i biancoverdi, entrambi proveranno ad essere del match. Per il Bama, invece, parliamo, a turno o in coppia, di Filippo Creati, Salazar, Marco Creati e Nannipieri (foto). Quest’ultimo sta forzando. Ma la sua presenza, al momento, sembra improbabile.

Si gioca alle 20.30 a Ponte Buggianese, al "Palapertini"; arbitreranno Aldini di Castelfiorentino e Cavasin di Rosignano.

Massimo Stefanini