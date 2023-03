Alessandria-Lucchese 0-1, colpaccio rossonero

Maraia

Alessandria, 11 marzo 2023 – La Lucchese torna al successo e lo fa sul difficile campo dell’Alessandria. Gli uomini di Maraia partono subito aggressivi e provano a sbloccare il match con Mastalli, ben servito da Bruzzaniti. Ci prova anche il numero diciassette su punizione, ma il suo tiro termina a lato.

L’Alessandria non impensierisce mai la difesa rossonera. E proprio da una bella ripartenza da dietro arriva il vantaggio dei rossoneri. Al 38’Quirini serve Rizzo Pinna, che con un bel destro rasoterra batte Liverani. Siva al riposo con gli uomini di Maraia meritatamente in vantaggio e con l’Alessandria che ha creato davvero poco per provare a conquistare punti importanti per la salvezza.

La Lucchese prova a chiudere i conti nella ripresa e al 10’ Panico direttamente su punizione va vicino al raddoppio. I grigiorossi ci provano a farsi vedere al 15’ Speranza, ma la difesa rossonera devia in angolo. L’Alessandria trova il coraggio per cercare di sorprendere la difesa rossonera, che nonostante il pressing dei piemontesi chiude bene gli spazi, provando anche a ripartire in contropiede con Panico. I piemontesi continuano fino alla fine a cercare il pareggio. Maraia prova anche a farla fine con il minimo sforzo arrivano questi tre punti fondamentali per la Lucchese, che la proiettano saldamente in zona playoff.

E da domani la truppa di Maraia dovrà iniziare a pensare ad unasettimana impegnativa dove dovrà affrontare tre corazzate del girone. Martedìalle 21 in casa il Siena e sabato alle 17,30 in trasferta il Gubbio dell’extecnico Piero Braglia.

Alessandria Lucchese 0 - 1

ALESSANDRIA (4-3-3): Liverani; Rota (35’ st Baldi), Sini,Checchi, Nunzella; Perseu (12’ st Mionic), Guidetti (1’ st Lamesta), Speranza;Galeandro, Cori (35’ st Gazoul), Sylla (12’ st Martignago). (A disp.: Marietta,Rossi, P. Reanult, G. Renault, Lombardi, Martignago, Ghiozzi, Pagani, Sabbione). All. Lauro.

LUCCHESE (4-3-3): Cucchietti; Quirini, Tiritiello, Benassai,Visconti)(33’ st D’AlenaI; Mastalli (20’ st Alagna), Franco, Tumbarello (43’ stRomero); Bruzzaniti, Panico (33’ st Di Quinzio), Rizzo Pinna (20’ st Bachini).(A disp.: Coletta, Galletti, Ferro, Bianchimano, D’Ancona, Merletti, Fabbrini,Pirola, Ravasio, Di Maria). All. Maraia.

Arbitro: Baratta di Rossano Calabro.

Rete: 38’ pt Rizzo Pinna.

Note: angoli 8-2; ammoniti Benassai, Panico e Guidetti, recupero1’pt e 4‘ st.