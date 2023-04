Alba aspetta Michelini Sparco, sfida tricolore

Il pilota lucchese Rudy Michelini, capace come pochi di grandi imprese, è pronto a riaprire la “pratica” tricolore, schierandosi alla partenza del Rally Regione Piemonte. Il secondo appuntamento proposto dal Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco – in programma nel fine settimana sulle strade della provincia di Cuneo – lo vedrà nuovamente al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo del team P.A. Racing, esemplare equipaggiato con pneumatici Pirelli e condiviso con Matteo Nobili. Grande attesa dunque per questa importante sfida da giocarsi con esperienza grinta e convinzione, doti che certo non fanno difetto al pilota lucchese, come ha già dimostrato in più occasioni fondamentali.

Una valida occasione per riscattare la sfortuna accusata al Rally Il Ciocco, gara di apertura del Tricolore che ha visto il pilota lucchese accusare una foratura nel corso della sesta prova speciale. Un particolare che non ha negato al portacolori della scuderia Movisport la conquista dell’ottava posizione assoluta e di un quinto posto tra le gerarchie del Campionato Italiano Rally Promozione, obiettivo stagionale. “Il campionato è appena iniziato, ci saranno molte occasioni per poter legittimare la nostra corsa al Tricolore Promozione - aveva commentato - . Ringrazio il team per aver assecondato ogni mia minima esigenza“. Rudy Michelini ipartirà, quindi, dalle buone sensazioni garantite dai chilometri di casa, quando si trovava costantemente in top-five, posizione costruita grazie ad una performance crescente dal punto di vista prestazionale nonché legata all’ottimizzazione del feeling con il nuovo copilota Matteo Nobili. Il Rally Regione Piemonte si svilupperà su centouno chilometri cronometrati con partenza da Alba al venerdì pomeriggio (la competizione si protrarrà fino a domenica 16), prologo prima della disputa della Power Stage, la prova televisiva coperta dall’emittente nazionale Aci Sport TV. L’indomani, sabato, le restanti sette prove speciali con arrivo – sempre ad Alba – dalle ore 19.38. L’asfalto del Rally di Alba chiama fortissimo le qualità tattiche di Rudy Michelini, per una sfida al cardiopalma.