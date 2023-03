Mancini si dimette dalla Geal dopo giorni di accuse e veleni

Gianmarco Mancini

Lucca, 29 marzo 2023 - Dopo le polemiche, ecco le dimissioni. Gianmarco Mancini da ieri non è più il presidente di Geal, la società a maggioranza comunale che si occupa di risorse idriche e di fognature a Lucca. Le accuse di un presunto e vecchio abuso edilizio per una piscina in una sua proprietà che vanno avanti da mesi hanno inferto il primo colpo, ma quello probabilmente decisivo è arrivato quando sono stati avanzato dubbi sulla sua compatibilità con un incarico nella Atm Piombino spa, un’altra società pubblica, di cui Mancini è amministratore unico. Il caso è stato sollevato dal leader dell’opposizione in Comune Francesco Raspini che nei giorni scorsi ha posto il quesito all’amministrazione comunale chiedendo se non vi fossero i presupposti della inconferibilità dell’incarico all’esponente leghista posto nell’ottobre scorso alla guida della Geal. Mancini ha rassegnato ieri le dimissioni nelle mani del sindaco Pardini attraverso una lettera, nella quale, però, non nasconde tutta la sua amarezza per gli attacchi, definiti "violenti e inusitati", verso di lui e, indirettamente, verso il sindaco e la Lega. Anche a luce della dura battaglia che Geal sta giocando per provare a mantenere la gestione dell’acqua. Mancini aggiunge anche, in relazione ai suoi...