Voto? Lontano, ma.... Già primi rumors sui possibili nomi

Sì, è vero, mancano ancora più di due anni. Ma intanto all’ombra della Smarrita se ne comincia a parlare. Chi saranno i candidati sindaci per le prossime amministrative in quel di Altopascio? Il secondo mandato di Sara D’Ambrosio finirà nel 2027.

L’attuale prima cittadina vinse in quello storico 4 ottobre 2021 per una manciata di voti sul candidato del centrodestra Maurizio Marchetti, ma comunque al primo turno, senza ballottaggio, che invece le servì nel 2016 per sconfiggere Francesco Fagni. Essendo Altopascio un Comune sopra i 15mila abitanti, niente terzo mandato. Quindi, dopo il decennio di Sara D’Ambrosio sindaco, anche il centrosinistra dovrà trovare il personaggio giusto. Se si andasse alle urne adesso, probabilmente sarebbero due i papabili. Daniel Toci, vice in entrambe le legislature targate D’Ambrosio e l’assessore Francesco Mastromei. Però potrebbero esserci anche sorprese, con esponenti della cosiddetta società civile. Si vocifera di un professionista, ma è tutto da scoprire.

Sull’altro fronte, quello del centrodestra, la nebbia è ancora più fitta. Dopo le ultime due sconfitte, ad Altopascio si fatica a trovare alternative. Se sarà un candidato politico potrebbe essere Valerio Biagini di Fratelli d’Italia, entrato in Consiglio nel 2021.

Altrimenti, anche qui, una persona esterna. E’ mancato il ricambio dopo quattro mandati di Maurizio Marchetti e cinque totali consecutivi del centrodestra, che ha governato nella cittadina del Tau dal 1993 al 2016 quando ci fu lo sliding door del primo successo D’Ambrosio.

Massimo Stefanini