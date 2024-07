“Virtuoso“ nel parco di San Rossore. C’è l’orchestra d’archi di Milano

Novità per Virtuoso & Belcanto Festival che, per la prima volta, approda a Pisa con un concerto che unisce musica, natura e architettura. Domani, alle 19, la Villa del Gombo, nella Tenuta di San Rossore a Pisa, ospiterà il concerto dell’Orchestra d’archi del Conservatorio di Milano, diretta dal Maestro Pietro Mianiti, direttore principale dell’Orchestra dell’Accademia della Scala. La serata sarà impreziosita dal violoncello solista della giovane Juliet Wolff.

Wolff, vincitrice del concorso solistico Virtuoso & Belcanto 2023, eseguirà il Concerto per violoncello e orchestra n°1 in Do maggiore di Joseph Haydn. La serata proseguirà con i 3 Minuetti da Manon Lescaut di Giacomo Puccini, in commemorazione del centenario della sua morte, e culminerà con la Sinfonia n°9 in Do maggiore, MWV N 9, "Svizzera" di Felix Mendelssohn. L’inizio del concerto è previsto per le 19. È previsto un servizio navetta a partire dalle 18, dal centro visite: è consigliata la prenotazione, al numero 050.530101, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. L’evento alla Villa del Gombo rappresenta una delle novità del calendario 2024 del Festival ed è inoltre inserito nel cartellone ViviParco. La serata sarà inoltre l’occasione per visitare la Villa Presidenziale, esemplare architettonico pionieristico e straordinario, realizzata alla fine degli anni ‘50 dalla felice intesa tra Giovanni Gronchi, allora Presidente della Repubblica, e gli architetti Amedeo Luccichenti e Vincenzo Monaco. I biglietti, che includono il trasporto interno al Parco, sono disponibili al prezzo di 20 euro per il biglietto intero e 15 euro per il ridotto riservato ai soci Unicoop Firenze, studenti e under 25.

Come ogni anno dal 2016, il Festival Virtuoso & Belcanto prevede corsi di perfezionamento focalizzati su pianoforte, violino, viola, violoncello e musica da camera, concorsi riservati esclusivamente ai partecipanti ai corsi, e concerti tenuti da artisti ospiti e dai migliori giovani talenti presenti. Tra i musicisti di rilievo che parteciperanno quest’anno figurano Imogen Cooper, Boris Berman, Till Fellner, Wei-Yi Yang, Yejin Gil, Viviane Hagner, Eszter Haffner, Andrej Bielow, Jan Bjøranger, Simone Bernardini, Kim Kashkashian, Máté Szücs, Wenting Kang. Il programma completo del Festival e i biglietti per i concerti sono disponibili sul sito: www.virtuosobelcanto.com.