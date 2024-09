La scienza spiegata a tutti: il prof Schettini porta a Lucca “La fisica che ci piace”

Lucca, 19 settembre 2024 – La scienza protagonista a Lucca Biennale Cartasia: venerdì 20 settembre, Vincenzo Schettini, il noto professore de “La fisica che ci piace”, sarà ospite di due appuntamenti imperdibili al Cinema Moderno. La giornata, sostenuta dall’azienda lucchese Fosber, vedrà una prima sessione alle 10.30 dedicata alle scuole del territorio e una serale (20.30) aperta al pubblico.

La presentazione dell’iniziativa è avvenuta ieri mattina a Palazzo Orsetti, con la partecipazione della direttrice di Lucca Biennale Cartasia, Federica Moretti, dell’assessore Simona Testaferrata, di Silvia Granucci, per l’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, e di Nicolò Giusti per Fosber. Questa collaborazione testimonia il forte legame tra l’evento e il territorio, con l’obiettivo di promuovere non solo l’arte e la cultura, ma anche l’educazione scientifica.

La mattinata sarà dedicata a “Esplorando la fisica”, un incontro pensato per 470 studenti provenienti da Lucca, Massarosa, Viareggio e dalla Garfagnana. Grazie al coordinamento con l’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Schettini accompagnerà i giovani partecipanti in un viaggio tra i fondamenti della fisica, stimolando al contempo la loro creatività e riflettendo sull’importanza della crescita personale.

Sarà un’occasione per augurare agli studenti un buon inizio di anno scolastico e per rafforzare il legame tra scienza e quotidianità. L’appuntamento serale, previsto per le 20.30, sarà un’opportunità per il pubblico di vivere la scienza in modo interattivo. Non solo esperimenti dal vivo, dove la carta – simbolo della Biennale – avrà un ruolo centrale, ma anche la possibilità di dialogare direttamente con Schettini, ponendo domande e partecipando attivamente.

Il tema portante della Biennale 2024, “Qui e ora”, sarà approfondito attraverso riflessioni su come il presente influenzi la nostra vita e il nostro futuro, sia come individui che come comunità. Dopo entrambi gli incontri, i partecipanti potranno incontrare Vincenzo Schettini per il tradizionale firmacopie al tavolo allestito al Cinema Moderno. Grazie alla collaborazione con Mondadori, sarà possibile acquistare il libro di Schettini direttamente sul posto. Per l’evento serale, i biglietti sono acquistabili su Eventbrite.