Villa Pardini diventa ‘stazione di posta‘

A primavera, dopo la chiusura del Piano Freddo, si attende invece l’inaugurazione ufficiale di Villa Pardini come stazione di posta, dove ci saranno molti altri servizi. Tra questi l’ambulatorio dentistico, l’emporio solidale gestito da Caritas, il centro diurno e molto altro ancora.

"I dormitori sono già pronti, mentre gli altri spazi sono ancora in fase di ultimazione – ha spiegato Papeschi, preposto della Misericordia - Si tratta di una struttura all’avanguardia e moderna, con 20 posti letto per uomini e 6 per le donne, una lavanderia, la possibilità di fare la doccia e molto altro. Un luogo ben ristrutturato e decoroso. Questa struttura è il frutto di una bella collaborazione tra tutti gli organismi del volontariato del nostro territorio". Ma c’è di più: solitamente, terminato il Piano freddo, i letti vengono tolti e riposti in un magazzino, pronti ad essere utilizzati per l’anno successivo. Questa invece sarà una struttura permanente che potrà accogliere tra le sue pareti anche persone e/o famiglie in stato di emergenza. Ricordiamo che il Piano Freddo è reso possibile grazie ai volontari e alle volontarie dell’Ordine di Malta, accoglienza immigrati, Chiesa Valdese, Croce Rossa, Croce Verde, Edocr onlus, Comunità di Sant’Egidio, L’Imprinta onlus, Comunità parrocchiale del centro storico di Lucca, Casa della Carità, Ceis, Caritas e Misericordie di Lucca e Piana.

Il numero verde per ricevere informazioni o segnalare casi è 800.662.999.