Villa Bottini: al via i lavori negli spazi esterni grazie ai 2,3 milioni di finanziamenti PNRR

Dopo il montaggio dei ponteggi stanno per iniziare i restauri degli spazi esterni di Villa Bottini inseriti fra i finanziamenti PNRR ottenuti dai Comune per 2.3 milioni di euro. In particolare saranno restaurati intonaci ed elementi lapidei lungo i muri perimetrali lungo via del Fosso, via Elisa e via Santa Chiara dove sono presenti i tre portali di accesso e le finestre in bugnato di arenaria che caratterizzano l’architettura della villa urbana. Per quanto riguarda il verde, saranno adottate opere di messa a dimora di vegetazione. Il giardino sud, di ingresso, resterà fortemente pittorico e articolato su piante da ombra. In questa zona saranno abbattuti e sostituiti sei esemplari di Taxus baccata – uno a rischio caduta, gli altri cresciuti senza controllo contro la muratura degli edifici al confine del giardino. Nel giardino nord sarà invece valorizzato il tracciato geometrico reintroducendo percorsi e alberature perimetrali e siepi e sostituendo alcuni elementi verdi problematici. Villa Bottini - l’unico prototipo urbano di villa rinascimentale lucchese - fu voluta dalla una delle più facoltose famiglie di banchieri, i Buonvisi, nella seconda metà del Cinquecento. Finita in stato di abbandono fu acquistata dalla Regione Toscana nel 1974 e affidata al Comune.