Vigile di quartiere. La proposta di Forza Italia

Istituire la figura del vigile di quartiere per contrastare il degrado in alcune aree del territorio e al tempo stesso per garantire una maggiore percezione di sicurezza nei confronti dei cittadini: a proporla al Comune di Lucca è Forza Italia che rilancia sulla questione della sicurezza, un tema da tempo al centro dell’attenzione.

"Si tratta di un tema di strettissima attualità anche qui da noi, dove vengono spesso segnalati bivacchi diurni e notturni in diverse zone nonché episodi che vedono protagoniste baby gang ma anche adulti sbandati e senza fissa dimora - sottolinea il partito in una nota - Seppure il fenomeno sia più contenuto rispetto ad altri centri urbani italiani, serve una svolta. Nella strategia di una sicurezza moderna, il concetto di vigile di quartiere intende portare la presenza visibile e la risposta degli agenti vicino alla gente. La sfida è anche creare un solido rapporto di fiducia che induca la popolazione a individuare nell’operatore di polizia un costante e rassicurante punto di riferimento".

Secondo Forza Italia, all’istituzione del vigile di quartiere si potrebbero abbinare anche gruppi di volontari con una specifica formazione sulla sicurezza come ex carabinieri o ex poliziotti oppure vigilanza privata come già sperimentato recentemente per la movida, ovvero persone qualificate che possano svolgere esclusivamente un ruolo di segnalazione alle forze dell’ordine di situazioni o aree a rischio.

"Per fare in modo che l’esperimento del vigile di quartiere funzioni, bisogna seguire dei criteri fondamentali – prosegue la nota – accorta individuazione delle zone in cui svolgere l’attività, scelta oculata del personale che deve avere la capacità per interagire con le variabili della realtà ambientale e di adattare l’atteggiamento operativo alle singole esigenze, svolgimento del servizio a piedi, in aree circoscritte e percorribili in un arco di due o tre ore dove insistono luoghi di particolare attrazione sociale (ad esempio vie commerciali o quelle in cui vi sono uffici pubblici e scuole, parchi), visibilità degli uomini e degli eventuali mezzi facendo ricorso ad elementi esteriori (alcuni Comuni hanno adottato il berretto con fascia a scacchi), per connotare gli operatori specificamente destinati al servizio".

La proposta di Forza Italia prevede inoltre, in aggiunta agli strumenti di difesa in dotazione individuale, anche spray al peperoncino ed eventualmente Taser.