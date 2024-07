Viavai di auto lungo il fiume. Bianucci invoca controlli e manutenzione ai cancelli

Cancelli rotti e auto nel parco fluviale, il consigliere comunale del centrosinistra Daniele Bianucci lancia l’allarme: “Dopo anni di impegno per il recupero del Lungoserchio, oggi rischiamo molti passi indietro”.

“Anche l’ultimo fine settimana è stato caratterizzato dalla presenza continua e cospicua di auto e mezzi a motore all’interno del parco fluviale - sottolinea Bianucci - . Numerosi cittadini hanno richiesto l’intervento della polizia municipale: e credo sia importante ringraziare il Comando, che prontamente è intervenuto. Abbiamo lavorato molto, negli anni scorsi, affinché il parco fosse finalmente libero dalle macchine, a tutela e sicurezza della socialità lungo il fiume e per la salvaguardia della flora e della fauna, che rappresentano un valore di biodiversità straordinario per il nostro territorio. Il messaggio in tal senso è chiaro: il Serchio va vissuto a pieno, ma unicamente a piedi o in bici. Oggi però, nonostante tanti proclami, nei fatti vediamo molti passi indietro: i cancelli, recuperati solo una manciata di anni fa, sono privi di manutenzione, e in alcuni casi ormai fuori uso“.

“L’ultimo spaccato - così Bianucci - è quello di via del Palazzaccio, e nonostante le richieste il Comune non si cura del loro pieno recupero. In questo stato di incuria, diventa quasi normale (anche se non assolutamente giustificato) il comportamento di chi torna a pensare che il parco possa essere attraversato dalle auto. E’ per questo che torniamo a domandare investimenti per il Lungoserchio anche per garantire controlli continui in particolare (ma non solo) durante i fine settimana”.