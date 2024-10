Via Francigena, il summit. Sindaco e assessore all’assemblea generale

Altopascio punta a diventare la sede dell’Assemblea Generale dell’Associazione Europea delle Vie Francigene nel 2026, ma prima, c’è da stabilire la progettualità per il Giubileo 2025 e l’estensione della cosiddetta via Britannica, aggiornare il dossier per far diventare questo tracciato di 3.200 chilometri patrimonio Unesco, dare il via a progetti di cooperazione internazionale.

Di tutto ciò e molto altro, si parlerà oggi e domani, 18 e 19 ottobre, a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, scelta come sede dell’assemblea di questo periodo, dopo quella svoltasi a Vevey, in Svizzera, a maggio. In Puglia sono presenti il sindaco della cittadina del Tau, Sara D’Ambrosio e l’assessore al Turismo Alessio Minicozzi.

L’evento richiama i rappresentanti di circa 234 Comuni legati e interessati dalla Francigena. Per Altopascio sarebbe un modo per far conoscere l’ospitalità che contraddistingue da secoli il paese. L’associazione europea delle vie Francigene promuove un patrimonio legato alle identità culturali del Vecchio Continente, partendo da un itinerario storico che si esprime attraverso un fascio di strade sulle quali si è formata la storia. Si tratta di 3.200 chilometri attraverso Inghilterra, Francia, Svizzera e Italia (seguendo l’itinerario di Sigerico) e lungo il tratto sud sugli antichi passi dei pellegrini medievali che camminavano verso il cosiddetto triangolo della cristianità: Roma, Santiago de Compostela, Gerusalemme. In quell’itinerario, Altopascio era una tappa quasi obbligata, per il ristoro dei viandanti. A pochi chilometri, a Galleno, esiste ancora, ben conservato, un pezzo di selciato originale di dieci secoli fa di quella strada che ha unito popoli, idee, commerci.

