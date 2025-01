Verso un’economia circolare. Bando del Comune per le aziende

Ormai l’economia circolare è un mantra. L’amministrazione comunale capannorese ha emesso un avviso pubblico per la selezione di micro, piccole e medie imprese interessate a beneficiare di un servizio di supporto per sviluppare modelli di economia circolare nell’ambito del progetto Open Circular dell’Unione Europea, di cui Capannori è partner e che vede capofila la Camera di Commercio di Nizza. L’obiettivo è sostenere la competitività e la transizione verde delle piccole e medie imprese. L’avviso pubblico selezionerà 8 imprese presenti nelle Province di Lucca e Massa Carrara.

Le attività dei Living lab territoriali e i servizi avanzati si svolgeranno nel periodo compreso tra marzo 2025 e gennaio 2027 e saranno articolate in due fasi: una fase di svolgimento delle attività di living lab con momenti formativi sull’economia circolare e sulle relative modalità di transizione verde e sezioni per la co-progettazione di business model circolar e per l’elaborazione del cosiddetto business canvas (un unico documento che contiene indicazioni su come l’impresa crea, distribuisce e raccoglie valore) grazie al supporto di esperti, e una seconda fase di coaching individuale, grazie alla quale ogni impresa beneficiaria sarà supportata dal coach selezionato e abbinato da ciascun partner con il supporto delle Task Force locali.

"Siamo di fronte ad una opportunità rilevante per le micro, piccole e medie imprese che hanno la possibilità di usufruire di un servizio qualificato di sostegno e accompagnamento, grazie alla presenza di esperti, alla transizione ecologica, che è una delle mission del nostro polo tecnologico - sostiene l’assessora alle attività produttive e al polo tecnologico Serena Frediani - è infatti divenuto indispensabile, oggi, adeguare i processi produttivi delle aziende di ogni dimensione allo sviluppo sostenibile per dar vita a innovazioni organizzative, di processo, di servizio e di marketing basate sull’economia circolare che aumentino la sostenibilità delle produzioni e la competitività delle imprese".

Le candidature potranno essere presentate fino alle 17 del 28 febbraio 2025 inviando la domanda per posta certificata all’indirizzo pg.comune.capannori.lu.it @cert.legalmail.it. L’avviso e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio online del Comune. Massimo Stefanini