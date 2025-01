"Vendere per proprie opere realizzate da altri: continua la propaganda"

L’amministrazione Pardini è in piena continuità con l’amministrazione Tambellini: ci fa piacere che l’eredità lasciata dal centrosinistra sia inserita in ogni riga del bilancio di previsione e del piano delle opere pubbliche dell’attuale giunta. Negare questo con ridicola propaganda la dice lunga sul nervosismo che alberga a Palazzo Orsetti.

Lo sottolinea il capogruppo di Lucca Futura, Gabriele Olivati in seguito dell’approvazione del bilancio di previsione 2025.

"Con l’approvazione del bilancio di previsione – si legge nella nota – continua la propaganda della giunta comunale, che dà per fatte cose che ancora non esistono e che non vedranno la luce entro il mandato del 2027: le uniche cose che l’attuale giunta porterà in fondo, seppur con ritardi, sono i cantieri lasciati in eredità dal centrosinistra. La continuità è totale. Segno che ciò che è stato ereditato non era tutto da cancellare, come invece Pardini, Barsanti, Santini e company hanno raccontato per mesi in campagna elettorale e poi in questi due anni e mezzo di mandato".

Secondo l’esponente della minoranza, la giunta Pardini va avanti a colpi di annunci per quanto riguardo i progetti concepiti da questa amministrazione, andando invece all’incasso su quelli ereditati.

"Una modalità collaudata ormai – prosegue la nota – che viene riproposta in tutta la sua evidenza anche con l’asse suburbano: un’opera strategica e fondamentale rispetto alla quale i meriti dell’amministrazione Pardini sono pari a zero. Eppure non solo il sindaco se la intesta come se fosse sua, ma nel ripercorrere gli anni e le tappe omette volutamente i 10 anni di amministrazione Tambellini. La prima pietra dell’asse suburbano è quindi frutto di un lavoro ereditato esclusivamente dal passato, grazie alle risorse stanziate da Baccelli e alla progettazione realizzata dal Comune di Lucca sotto il sindaco Tambellini. Ecco perché quest’opera, inserita di diritto come una delle realizzazioni strategiche da portare a compimento nel programma del centrosinistra alle elezioni 2022, non può essere utilizzata da Pardini per valorizzare il suo mandato".