Valorizzare l’ex Campo di Marte. Capannori chiede un tavolo tecnico

Il Comune di Capannori chiede un tavolo tecnico politico all’interno della Conferenza dei sindaci per sviluppare una proposta di valorizzazione dell’area ex Campo di Marte e, al tempo stesso, garantire che tale processo, a partire dai progetti già in corso, che vanno adeguatamente implementati per prendersi cura in modo ottimale della salute dei cittadini, si completi entro i tempi stabiliti. Questa la principale richiesta rivolta al sindaco e alla giunta dalla mozione presentata dai gruppi di maggioranza (Pd, Capannori 2034, Capannori Corre!, Alleanza Rosso Verde) illustrata dalla consigliera comunale del Pd Gigliola Biagini e approvata dal consiglio comunale riunitosi in seduta straordinaria per affrontare il tema della vendita dei padiglioni dell’Ospedale Campo di Marte e dell’area dell’ex Dipartimento di Prevenzione di Carraia.

Sottolineata l’importanza della costituzione delle Case di Comunità. Alla seduta, erano presenti anche i rappresentanti dei Comitati Sanità i quali affermano: "Esprimiamo categorica contrarietà ad ogni utilizzo dell’area del Campo di Marte che non sia sanitaria, o molto in subordine un sociale che comunque sia a totale gestione pubblica. Riguardo al territorio di Capannori perché l’edificio di Carraia non viene destinato a Rsa pubblica a gestione pubblica da parte dell’area vasta?".

Una seduta molto partecipata che ha visto intervenire il sindaco Giordano Del Chiaro, Eluisa Lo Presti Direttrice della Zona Distretto della Piana di Lucca, il consigliere regionale Vittorio Fantozzi (Fratelli d’Italia), Cecilia Carmassi, coordinatrice del Comitato di Partecipazione Zona di Lucca, la consigliera regionale Valentina Mercanti (Pd), Alessandro di Vito, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale a Lucca, il consigliere regionale Massimiliano Baldini (Lega), Sara Madrigali funzionario del Settore Anziani della Regione Toscana, Maria Grazia Simoni della Cisl Toscana Nord e l’onorevole Elisa Montemagni (Lega).

La mozione è stata approvata con i voti favorevoli della maggioranza, i voti contrari dei consiglieri Paolo Rontani e Bruno Zappia (Capannori Cambia) e di Lido Moschini (Fratelli d’Italia) e l’astensione dei consiglieri Matteo Petrini, Elisabetta Triggiani, Eleonora Vaselli,(Fratelli d’Italia), Matteo Scannerini (Forza Italia), Domenico Caruso (Lega).

Massimo Stefanini