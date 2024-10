Uno sportello di ascolto per giovani ai Centri Civici di S.Vito e Pontetetto

Il progetto Carambole non si limita solo agli ambienti scolastici, ma offre la possibilità ai ragazzi, ogni mese, di entrare in contatto con uno sportello in grado di raccogliere le loro problematiche, nell’indirizzarli verso una possibile via di uscita da quella che è una vera e propria dipendenza e, come tale, una malattia.

Nei Centri Civici di San Vito e Pontetetto (il secondo e il quarto martedì del mese – a San Vito - e il secondo e il quarto giovedì del mese – a Pontetetto - dalle 15 alle 18), è attivo uno sportello d’ascolto dove i ragazzi possono confrontarsi sugli effetti dell’uso di sostanze stupefacenti e alcol alla guida. Inoltre, sono in corso azioni di sensibilizzazione diretta nei quartieri, con laboratori che lavorano sui rischi stradali legati all’alterazione delle capacità motorie e decisionali dovute all’assunzione di sostanze che molto spesso finiscono per provocare le tragedie della strada.

Infine, "Carambole" sarà presente, come in occasione del Lucca Summer Festival e del luna park del Settembre Lucchese, anche a Lucca Comics & Games con uno stand informativo, in collaborazione con la Polizia Municipale con la quale il rapporto è da tempo consolidato. Qui, i visitatori avranno l’opportunità di sottoporsi gratuitamente a un alcoltest e di ricevere informazioni sulle tematiche della sicurezza stradale e della prevenzione legata all’uso di alcol e droghe. Inoltre, sono in fase di pianificazione ulteriori eventi che coinvolgeranno attori e influencer molto attivi e vicini alle tematiche giovanili.