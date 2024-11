Una raccolta fondi speciale. Il calendario per il nuovo tetto

In parrocchia a Nicciano in Comune di Piazza al Serchio, per sistemare il tetto della Canonica, sarà messo in vendita un calendario che si presenterà anche come uno spaccato storico, dato che sarà creato con vecchie foto di Nicciano, parecchie delle quali inedite. Per informazioni 328 3451777 e 338 1996295. Oggi pomeriggio, dopo la celebrazione della Messa alle ore 17, ci sarà la consegna. Il ricavato andrà per la messa in sicurezza del tetto della canonica ed a seguire per la sistemazione completa del tetto danneggiato. Da parte dei promotori un ringraziamento a tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa e dare così una mano alla parrocchia di Nicciano.