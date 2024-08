Una panchina rossa per Vania. La cerimonia al Campo di Marte

Sono passati 8 anni da quel tragico 2 agosto quando Vania Vannucchi, 46 anni, operatrice socio-sanitaria, fu assalita per poi morire in conseguenza delle ustioni sul 90% del corpo, provocatele dall’ex Pasquale Russo. L’uomo con il quale aveva avuto una breve relazione (poi condannato a 30 anni ) non accettava il fatto che lei lo avesse lasciato e non volesse più saperne di lui: le tese un agguato vicino al Campo di Marte e la uccise barbaramente. Vania aveva due figli, all’epoca di 15 e 21 anni. Una tragedia che non si può, non si deve dimenticare.

Così lunedì 5 agosto alle ore 17 nella Cappella della Cittadella della Salute “Campo di Marte” sarà celebrata una Messa per pensare e per ricordare Vania Vannucchi, uccisa dal suo ex compagno proprio all’interno del perimetro della Cittadella. Dopo quel terribile 2 agosto 2016 “Vania continua a rappresentare un silenzioso segno che tutta la comunità degli operatori di “Campo di Marte”, insieme alla società civile, intende riportare a memoria, per sottolineare ancora una volta che la violenza contro le donne non appartiene né alle relazioni né ai rapporti che devono esistere tra i generi“, è la nota dell’Asl.

Dopo la celebrazione, il ricordo sarà testimoniato anche da una panchina rossa, donata dall’Arciconfraternita della Misericordia di Lucca, che troverà sede dove si è consumato il femminicidio di Vania. Dunque una panchina rossa in nome di Vania e di tutti i femminicidi.

“Questo luogo – evidenziano i vertici dell’Usl Toscana Nord Ovest – continuerà ad essere, nei prossimi mesi, oggetto di un percorso di studio e di riflessione. Un’attività iniziata lo scorso anno, da parte delle ragazze e dei ragazzi delle scuole superiori di Lucca“. In particolare gli studenti del Liceo Artistico “Passaglia” dipingeranno nel corso del prossimo anno scolastico un murales per ricordare a tutti la terribile vicenda. Il dipinto sarà inaugurato durante le celebrazioni del 25 novembre, giornata internazionale della violenza contro le donne.

