Una giornata tra sport e solidarietà. Associazioni sportive in campo. Inaugurato parco giochi inclusivo

Un fine settimana di grande aggregazione nel segno della comunità, quello appena trascorso a Gallicano, con appuntamenti che si sono susseguiti per la gioia di grandi e piccoli abitanti del capoluogo e delle aree limitrofe della Valle. Punti caldi, i luoghi di ritrovo della socialità per eccellenza, come gli Impianti Sportivi e la piazza principale del paese, dove si è sentita molto chiaramente la partecipazione massiccia di tante associazioni sportive del territorio, che poi sono le stesse che settimanalmente offrono spazi di attività sportiva a giovani e meno giovani del territorio.

Con questo spirito, la Scuola Nuoto di Gallicano, la Pallavolo Garfagnana, il Tennis Club Valle del Serchio, la Us Gallicano, la Us Castelnuovo calcio femminile e il gruppo degli Sbandieratori di Gallicano, con la loro speciale "Scuola per Giovani Musici e Sbandieratori", nata dalla volontà degli storici sbandieratori in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Istituto Comprensivo di Gallicano, hanno dato vita ad una memorabile "Festa dello Sport". Alla giornata hanno partecipato tanti giovani e giovanissimi che hanno potuto sperimentare con piena libertà le attività presenti, seguiti dai vari maestri delle discipline proposte.

Attiva nella giornata di festa anche l’Associazione di promozione sociale "Filo D’Arianna". Spazio all’inclusione sociale, sempre nell’ambito degli impianti sportivi, poi, con l’inaugurazione di uno spazio dedicato ai più fragili, un parco giochi speciale pensato come svago e ricreazione adatto ai bambini con disabilità del territorio. Il progetto del parco inclusivo è stato reso possibile grazie a un finanziamento ottenuto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi sul bando "BenessereInComune" del dipartimento per le politiche della famiglia. Alle risorse, pari a 15.500 euro, ne sono stati aggiunti altri 7.700 di fondi di bilancio, oltre a un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio.

"Con l’inaugurazione di questo nuovo parco - spiegano dall’amministrazione di Gallicano - , continua il nostro impegno per l’inclusione sociale, che non si ferma qui, bensì si rafforza con altre iniziative organizzate con la preziosa collaborazione dell’associazione “il Sogno“ onlus che ringraziamo, ricordando che i nuovi giochi saranno utilizzabili dalla prossima settimana".

Sport, giochi, risate e allegria, andate in scena anche domenica, dalle 12, in piazza Vittorio Emanuele II, con l’aggiunta di buon cibo a base di polenta di granoturco Nano di Verni, abbinato a gustosi contorni proposti dalle attività del centro storico di Gallicano.

Fiorella Corti