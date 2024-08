Una battaglia in salotto. Hicks “ascolta“ Napoleone

Com’è “ascoltare” una battaglia in salotto? Si torna a viaggiare nel tempo grazie alla musica e alle parole del professor Peter Hicks, per la seconda delle “Tre serate con Napoleone”, stasera alle 21.30 nel chiostro di Santa Caterina al Real Collegio sempre a ingresso libero.

L’attesissimo appuntamento con Hicks, che il pubblico delle conversazioni conosce ed apprezza dalla prima edizione, e con lo spettacolo della musica e della storia, vedrà protagonista la musica che parla di battaglia. Nella conferenza-concerto “La battaglia in musica” che propone quest’anno si passa infatti dal salotto borghese di Madame Moitte letto nelle pagine del suo diario e musicato in diretta, della scorsa edizione, ai suoni duri e roboanti di una battaglia.

Nel solco della tradizione musicale che ha, nel tempo e con diversi autori, ricreato le atmosfere di guerre e scontri famosi, Hicks ci riporterà nelle campagne militari napoleoniche. Il programma prevede: François Couperin: La triomphante; Kozwara: La battaglia di Praga; Gervais-François Couperin: Les incroyables; Lemière: La Révolution du 10 août 1792; Beauvarlet-Charpentier: Battaglia d’Austerlitz. Questa edizione delle serate napoleoniche è dedicata alla memoria di Bernard Chevallier, direttore onorario dei Musées Nationaux de Malmaison et Bois-Préau.

Le serate proseguono domani con “Il sogno napoleonico del Napoleone del cinema. Stanley Kubrick e l’ossessione per l’Imperatore” e il professor Pier Dario Marzi, in collaborazione con il Cineforum Cinit Ezechiele 25,17. Ingresso libero, accesso da via della Cavallerizza.