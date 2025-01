Al via oggi la XIII edizione del Festival Nazionale Città di Montecarlo denominato "L’Ora di Teatro - Un Sipario aperto sul Sociale", che si svolgerà al ’Rassicurati’ fino al 9 febbraio (previste cinque giornate di concorso più una conclusiva e di premiazione) ed organizzato dal Comitato Provinciale Lucca della Fedeazione Teatro Amatoriale, in collaborazione con il Comune di Montecarlo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Due spettacoli, con intevallo e merenda tra le due performance, una con valenza sociale e che fa riflettere su vari temi. Oggi si comincia alle 14.15 con "Ma dove volete andare" di Andrea Visibelli (foto). Alle 16.15 andrà in scena "Penelope, l’eredità delle donne". Biglietto da 8 euro spettacoli e merenda (bambini e ragazzi fino a 14 anni 6). Per info 320 6320032.

M.S.