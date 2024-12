La magia del Natale continua a prendere forma con il concorso "Un presepe in ogni casa", le cui iscrizioni sono aperte dallo scorso 8 dicembre.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Lucchese "Amici del Presepe" in collaborazione con l’Arcidiocesi di Lucca e l’Associazione culturale "Scuola e libertà", invita tutti i residenti nell’Arcidiocesi a partecipare gratuitamente, celebrando la tradizione del presepe in modo creativo e originale.

Il concorso si rivolge a una varietà di partecipanti, tra cui famiglie, comunità religiose, scuole, associazioni, ospedali e case di riposo. E’ prevista anche una categoria speciale dedicata ai presepi di carta ispirati al lavoro di Giuliano Barsotti, così come una sezione riservata a video e animazioni sulla Natività. L’obiettivo è quello di coinvolgere l’intera comunità, promuovendo il presepe come simbolo universale di pace e speranza. Per partecipare, è necessario compilare un modulo di iscrizione scaricabile dai siti della Diocesi di Lucca e dell’Associazione Don Baroni.

Il modulo deve essere inviato via e-mail all’indirizzo [email protected] entro la mezzanotte del 25 dicembre 2024.

Nel caso dei video, invece, questi dovranno essere caricati sulla piattaforma YouTube e il relativo link indicato nella scheda d’iscrizione. Tutti i partecipanti riceveranno un diploma-ricordo, mentre la giuria assegnerà un premio per ogni categoria, oltre a tre riconoscimenti assoluti scelti tra tutte le opere in gara. I vincitori saranno selezionati da una commissione giudicatrice la cui composizione sarà svelata al momento della premiazione. Il concorso rappresenta un’occasione unica per valorizzare la tradizione del presepe e riscoprire, attraverso l’arte e la creatività, il significato profondo della Natività.