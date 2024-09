Un pomeriggio speciale in ricordo di Sergio Tortelli

Oggi pomeriggio, alle 16,30, presso il Teatrino comunale sarà ricordato Sergio Tortelli, sindacalista della Cgil e da sempre impegnato nel sociale, nonché poeta e amante della letteratura, nel primo anniversario della scomparsa, all’età di 87 anni. Dopo i saluti del sindaco Andrea Carrari seguiranno gli interventi di Pietro Saloi, Paolo Fantoni, Ardelio Pellegrinotti, Eugenio Tersitti, Virginio Bertini, Roberto Cortopassi, Fabio Costa, Raffaella Mariani. Coordinatore dell’incontro è Alberto Focacci. Arianna Biagini leggerà alcune poesie di Tortelli con l’accompagnamento musicale al pianoforte di Brigitte Straeb. Saranno presenti la moglie Idima e i figli con le loro famiglie e i tanti amici e conoscenti. L’incontro è aperto a tutti. Sergio Tortelli è stato per molti decenni importante figura di riferimento politico in ambito socialista e impegnato nel sindacato Cgil a livello zonale e provinciale.

Nativo di Camporgiano, dove aveva richiesto di riposare per sempre nel locale cimitero, abitava dalla gioventù a Piazza al Serchio, dove aveva prima svolto l’attività di meccanico e poi era stato dipendente del Comune per circa vent’anni. Distaccato al sindacato provinciale Cgil, fino al pensionamento ha ricoperto l’incarico di segretario provinciale dei lavoratori del pubblico impiego. Era ancora responsabile del sindacato pensionati alta Garfagnana. Era amante della montagna e socio del Cai da oltre trenta anni. Nella lunga attività di sindacalista si era sempre fatto apprezzare per la sua apertura al dialogo e al confronto con tutte le forze politiche e sindacali. Negli ultimi anni si era rivelato anche un bravo e sensibile poeta e scrittore.

Dino Magistrelli