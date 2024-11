“Un dipinto per la Caritas“. Mostra mercato

Sabato 23 novembre, alle 17, nella sala espositiva di via Fulvio Testi a Castelnuovo, si inaugura la IV edizione della mostra-mercato di opere di artisti locali "Un dipinto per la Caritas" . La mostra mercato terminerà sabato 30 novembre. L’orario di apertura è tutti i giorni dalle 17 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e 17-19. Le opere saranno presentate, sabato 23, da Alberto Cresti, lui stesso artista e critico d’arte. La mostra dei quadri offerti da diversi pittori verrà inaugurata con gli interventi del sindaco Andrea Tagliasacchi e del parroco monsignor Angelo Pioli, a cui seguirà l’avvio dell’asta delle opere esposte. La Caritas ringrazia gli artisti che hanno offerto le loro opere da mettere all’asta e i cittadini che contribuiranno al programma di elargire aiuti alle famiglie bisognose della Garfagnana. L’iniziativa è del Comune, della Caritas locale e dell’associazione Eidos GarfagnArti. "Ringraziamo – afferma il coordinatore della Caritas di Castelnuovo Luigi Grassi (in foto) – gli artisti per la loro generosità ed i cittadini che contribuiranno a questo importante progetto. Con il ricavato della vendita all’asta dei quadri, donati da tanti valenti artisti della nostra zona, saranno finanziati i vari programmi che sta portando avanti la Caritas qui a Castelnuovo". Nelle tre precedenti edizioni la mostra-mercato è sempre stata apprezzata, oltre che per gli aspetti umanitari, anche dal punto di vista artistico e culturale, diventando uno spazio collettivo per conoscere e apprezzare tanti artisti della Valle del Serchio. Per entrare in possesso dei dipinti viene proposta la consueta formula. Verrà, inizialmente, indicata un’offerta base per ogni quadro ed i visitatori interessati potranno poi effettuare offerte al rialzo.

Dino Magistrelli