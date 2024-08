Un concerto inclusivo. Show speciale in S. Giusto

Conto alla rovescia per l’atteso appuntamento con la Notte Bianca 2024 in città, previsto per sabato 31 agosto. E arrivano altre novità interessanti sul programma. Attenzione verso tutti. Da sempre Confcommercio pone grande attenzione al tema dell’inclusività e la crescente collaborazione con l’associazione Luccasenzabarriere, A.Bi.Lis. e l’associazione Ente nazionale Sordi, ha portato a inserire nel programma della Notte Bianca 2024 un evento davvero unico: un concerto inclusivo con pedane sensoriali e interpreti. Si arricchisce così il programma dell’evento di Lucca, in programma questo sabato, che Confcommercio organizza in collaborazione con il Comune e il patrocinio e il contributo di Prefettura, Provincia, Camera di Commercio, Castagneto Banca 1910, Lucca Plus, Enegan, Ego Wellness e Nuova Comauto.

L’appuntamento per il concerto inclusivo è alle ore 21,15 in piazza San Giusto. Qui si esibirà la Caroti Band con Michele Pelosini alla voce, Massimiliano Sandroni voce e chitarra, Alberto Trombetta alla batteria, Marco Bachi al basso, Fabio Bartolomei al piano e Paolo Marchetti alla chitarra. Repertorio di musica italiana che sarà accompagnato da due interpreti con il linguaggio dei segni e due pedane sensoriali dove i non udenti potranno cogliere le vibrazioni della musica. Le pedane sono collegate agli strumenti della band e così l’esperienza è davvero completa e inclusiva al cento per cento.

È la prima volta che nella Notte Bianca, giunta all’undicesima edizione, viene proposto un evento di questo tipo fortemente voluto da Confcommercio per ampliare il proprio pubblico e possibile grazie all’impegno sul territorio dell’associazione Luccasenzabarriere. Per conoscere tutto il programma completo della manifestazione è possibile consultare i siti www.confcommerciolums.it e www.comune.lucca.it , dai quali sarà possibile anche scaricare la brochure della serata. Per seguire tutti gli aggiornamenti è possibile naturalmente anche seguire la pagina Facebook ufficiale della manifestazione Notte Bianca Lucca.