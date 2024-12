Ultimo fine settimana con Photolux. Due giorni di mostre, talk e visite guidate

Ultimo weekend con Photolux. Sabato 14, alle 17.30, sarà possibile partecipare alla mostra “Home is Home (All Alone)“ insieme all’autore degli scatti, Guido Gazzilli. L’esposizione è stata protagonista durante l’estate dei Rencontres International de la Photographie di Arles, il più importante appuntamento fotografico mondiale. Le foto di Gazzilli sono, prima di tutto, storie: di luoghi, persone, artisti, sguardi, corpi, periferie, sogni, a volte degrado. Come ogni weekend, l’appuntamento è con le visite guidate gratuite: sabato e domenica alle 11, Mario Morroni racconterà “Verità Nascoste. Eredità visive della storia recente d’Italia”. Sempre alle 11 di sabato e di domenica Stefania Squitieri presenterà la mostra di Massimo Vitali “Sotto questo sole”. Sabato 14, alle 17.30, Alessandro Mallamaci - autore degli scatti - e Antonella Monzoni saranno presenti a “Un luogo bello”. Sabato 14 alle 11 Lorenzo Lombardi e Anna Benedetto parleranno di cambiamento climatico, attraverso un reportage dai luoghi dell’alluvione in Toscana. Alle 16 si presenterà “Un luogo bello”, mentre domenica Photolux chiuderà ufficialmente con il talk delle 18 di Luca Bracali e il suo What a wonderful world.