Turandot, enigmi al museo. Show lirico partecipativo

“Turandot. Enigmi al museo“ è una vera e propria opera partecipativa per ragazzi (a partire dai 6 anni), con orchestra e cantanti, con la vera musica di Puccini e una rielaborazione drammaturgica che accompagna alla scoperta degli enigmi di Turandot.

Una delle quattro recite programmate al Teatro del Giglio il 12 e 13 dicembre (che in tutto accoglieranno circa 1.800 bambini) è aperta al pubblico delle famiglie, per l’esattezza quella di giovedì alle ore 18.30: sarà quindi questa l’occasione per assistere ad uno spettacolo lirico partecipativo dedicato all’ultima, grande opera del Maestro Puccini. A rendere affascinante e coinvolgente la partecipazione allo spettacolo, ci sono veri e propri momenti interattivi con il palcoscenico: i ragazzi che assisteranno in sala saranno infatti chiamati a cantare in alcuni momenti in coro assieme agli artisti dell’opera (seguendo i sopratitoli, come in un “karaoke” della lirica). Per prepararsi insieme alla famiglia e godere al meglio lo spettacolo, è possibile scaricare il kit dello spettatore a www.operaeducation.org.

E’ una favola che ci porta a scoprire una Cina magica e grandiosa, dove – tra enigmi da risolvere, principi d’oriente, gong del destino, boia e fastosi palazzi imperiali – prende vita la storia della Principessa dal cuore di ghiaccio. Il regista Andrea Bernard sceglie come ambientazione della vicenda un museo, dove tra i visitatori ci sono anche il giovane Calaf, con il padre Timur e Liù. Il misterioso mondo di Turandot si materializza e riverbera tra statue, ceramiche pregiate, costumi tradizionali e stampe d’epoca. La lettura di un antico manoscritto anima le opere d’arte del museo e i visitatori vengono catapultati tra gli enigmi della Principessa Turandot, che – con l’aiuto di Ping, Pong e Pang, tre statue dell’esercito di terracotta – altro non aspetta chetrovare il vero amore ed essere ricordata per sempre.

Lo spettacolo è inserito nel progetto “Opera domani“ che prevede un corso di formazione degli insegnanti curato da As.Li.Co. e un percorso di lavoro in aula per il coinvolgimento attivo delle classi che partecipano al progetto. Tuttavia, lo spettacolo è pensato anche per ragazzi che non abbiano seguito il percorso didattico specifico. Dunque, la visione delle recite è aperta a tutti, anche a coloro che non hanno svolto le attività preparatorie in classe. Posto unico 7 euro. Info e acquisti su www.teatrodelgiglio.it e alla biglietteria del teatro.