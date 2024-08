Tremendo schianto auto-scooter. Morto un uomo di 44 anni

Uno schianto tremendo, un boato che ha scosso un intero quartiere e una persona deceduta. Una tragedia che si è consumata nella notte tra martedì e mercoledì all’incrocio tra la provinciale Francesca Romea, e via San Giuseppe, a pochi metri dal passaggio a livello e dal centro di Altopascio. E purtroppo il bilancio è drammatico, con una vita stroncata. Un uomo di origine marocchina, Yassine Bannour, 44 anni, residente a Capannori, in sella ad uno scooter, per cause in corso di accertamento, si è schiantato contro una Toyota Yaris condotta da un giovane che abita nella cittadina del Tau. Nell’impatto, di notevole violenza, il centauro è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Lanciato l’allarme, la centrale operativa del 118 ha coordinato i soccorsi, inviando sul posto una ambulanza della Misericordia di Montecarlo. I sanitari si sono accorti immediatamente della gravità della situazione e hanno cercato di rianimare il paziente. Il magrebino è però purtroppo deceduto durante il trasporto verso l’ospedale San Luca. Troppo gravi e troppo estese le ferite riportate nell’urto. Sotto choc il conducente della macchina che però non ha avuto bisogno di cure mediche. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Capannori per eseguire i rilievi.

Saranno loro a ricostruire esattamente la dinamica dell’accaduto. La strada è trafficatissima a tutte le ore anche se la notte molto meno e da decenni scatena il dibattito su circonvallazione e viabilità alternativa. Durante le operazioni di soccorso e della rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro, la strada è rimasta bloccata, ma senza problemi particolari alla circolazione, visto l’orario. Adesso si ritornerà a parlare di quell’incrocio con via San Giuseppe che conduce verso Montecarlo.

In quel punto in passato si sono verificati molti sinistri. Dovrebbe trattarsi però del primo mortale in assoluto quello in cui ha perso la vita il quarantaquattrenne. Purtroppo sulla Provinciale c’è un nastro ininterrotto di mezzi e a quella intersezione il pericolo è notevole, nonostante la segnaletica. Così come in altre zone sulla Romea, dove un anno fa una donna rimase gravemente ferita schiacciata dal rimorchio di un camion verso il muro prima del passaggio a livello. La soluzione finale probabilmente arriverà con il sottopasso ferroviario, se mai verrà realizzato.

Massimo Stefanini